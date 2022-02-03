«Полиоксидоний» оказался эффективным в лечении COVID-19

Участники круглого стола также обсуждали положительное влияние на иммунитет азоксимера бромид. Он был использован в качестве средства профилактики при ковиде в течение одного месяца 2020 года 913 сотрудниками красных зон. За данное время и за три последующих месяца среди принимавших азоксимера бромид перенесли ОРВИ чуть более 13,1%, а COVID-19 — 2,4%. Если сравнить: среди медработников, не принимавших препарат, ОРВИ заболели 57,3%, а коронавирусом — немногим более 26%. Об этих исследованиях рассказал Михаил Костинов, д. м. н., заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ имени И. М. Сеченова.По данным Михаила Костинова, азоксимера бромид, принимаемый в качестве средства профилактики, троекратно уменьшает частоту заболеваемости острыми респираторными инфекциями у детей. Также препарат примерно на 66% сокращает частоту других инфекционно-воспалительных заболеваний — таких, как ангина, бронхит, пневмония и, как следствие, улучшаются средние показатели успеваемости и посещаемости школьниками учебных занятий.