Новые антирекорды, индексация зарплат властей и дистант в вузах. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии глава села в Учалинском районе, где собаки загрызли 4-летнего ребенка, пойдет под суд. Следователи считают, что глава района игнорировал слова местных жителей о том, что на улицах гуляют безнадзорные животные. Из-за того, что не были приняты необходимые меры, в апреле 2021 года стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика. Сейчас тема с безнадзорными животными по прежнему актуальна как в Башкирии, так и по всей России.
В Башкирии бывший сотрудник УФСИН на видео грозился изнасиловать сослуживцев в весьма аморальной форме. Видео, которое из-за обилия нецензурной лексики нельзя публиковать на сайте СМИ, распространилось по соцсетям из телеграмм-каналов и вызвало волну удивления. Однако в пресс-службе УФСИНа заявили, что мужчина не работает в ведомстве и был уволен по собственному желанию 27 января 2022 года.
Для тех кто столкнулся с разного рода медицинскими проблемами в нелегкий период усугубляющейся пандемии Mkset подготовил материал о том, куда можно сообщить о своих проблемах в сфере здравоохранения или проще говоря – куда жаловаться.
В регионе продолжается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня в республике был установлен новый антирекорд – COVID-19 за сутки заразились 1492 человека. Полная коронавирусная статистика и даже ее динамика здесь.
Министерство финансов Башкирии вынесло на рассмотрение парламентариев Башкирии законопроект, который позволяет проиндексировать зарплаты чиновников не дожидаясь окончания срока моратория, установленного до октября текущего года. Почему на зарплаты чиновников наложили мораторий и снимут ли его?
Продолжается поистине детективная история с противостоянием мэрии Уфы и частного перевозчика Виктора Искалина. Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и № 298. По ходатайству управления транспорта и связи мэрии Уфы от 27 декабря свидетельства на указанные маршруты были приостановлены в ходе заседания суда 2 февраля. Напомнили историю противостояния здесь.
Из-за эпидемиологической ситуации в регионе и резко возросшей заболеваемости коронавирусом в Башкирии дистанционное обучение начали заблаговременно вводить в вузах. Уже три вуза сообщили о переходе на дистант, и только студентам БГМУ, которые отправились передовую борьбы с пандемией, дистанционка не грозит.
А еще 3 февраля в Башкирии очередной прорыв труб оставил без воды более 7 тысяч человек и местную ЦРБ. И жители села Новобелокатай и пациенты местной ЦРБ до завтра остались без холодной воды. В первой половине января прорыв труб с последующим отключением воды дважды произошел в Белорецке.