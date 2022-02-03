Население Башкирии сократилось в 2021 году несмотря на заявления властей о росте

Данные опубликованные Росстатом являются предварительными и не учитывают перепись населения проведенную в октябре 2021 года. Именно на перепись ссылались власти Башкирии, когда говорили о росте числа жителей республики. Прирост якобы обеспечили вышедшие на пенсию уроженцы Башкирии и вернувшиеся на родину. Ожидаемый численность населения Башкирии должна составить более 4,1 млн человек, что более чем на 100 тысяч человек больше, чем было зафиксировано годом ранее. Однако, рост населения анонсированный властями, охватывает десятилетний период с момента проведения последней переписи населения в 2010 году.