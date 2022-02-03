Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора

«Мы не понимаем, зачем информированному и независимому регулирующему органу понадобилось действовать в соответствии с мотивами, кажущимися сугубо политическими, и под эгидой ложной версии реальности, отвечающей его интересам. Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие», — подчеркнула Токтосунова.