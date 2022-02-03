Компания RT DE Productions намерена обжаловать в суде решение немецкого регулятора

По словам руководителя RT DE Productions Динары Токтосуновой, высказывания MABB о том, что RT DE Productions несет обязанность за вещание канала RT DE, являются абсолютно несостоятельными. Об этом сообщает издание RT.
«Мы разъяснили регулятору, как функционирует наша производственная деятельность, и недвусмысленно указали, что мы не являемся ответственным вещателем RT DE», — отметила Токтосунова.
Она также указала, что MABB пытается искаженно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, размещенном в Москве.
«Мы не понимаем, зачем информированному и независимому регулирующему органу понадобилось действовать в соответствии с мотивами, кажущимися сугубо политическими, и под эгидой ложной версии реальности, отвечающей его интересам. Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие», — подчеркнула Токтосунова.
Отмечается, что MABB постановил остановить трансляцию на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.