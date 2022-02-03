Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Кроме того, Москва стала лидером рейтинга городов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла). Лондон тут получил (61,59 балла), а Париж (57,16 балла). Здесь дают оценку таким показателям, как здравоохранение, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.