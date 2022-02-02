Жители Кишерти в Пермском крае собирают подписи против строительства завода ПЗСП

Соответствующую петицию подписали уже более 200 местных жителей. В ней говорится, что выбросы предприятия, которое хотят построить на горе рядом с селом Усть-Кишерть и заповедником, станут оседать в населенном пункте, а там проживает свыше 4000 человек. Об этом информирует Properm.ru.