Жители Кишерти в Пермском крае собирают подписи против строительства завода ПЗСП

Соответствующую петицию подписали уже более 200 местных жителей. В ней говорится, что выбросы предприятия, которое хотят построить на горе рядом с селом Усть-Кишерть и заповедником, станут оседать в населенном пункте, а там проживает свыше 4000 человек. Об этом информирует Properm.ru.
Землю, на которой хотят построить завод, купила компания «ПЗСП-Кишерть». Люди боятся, что вредные выбросы от производства будут влиять на их жизнь.
Местные жители говорят, что сегодня из-за чистой экологии сюда приезжают на постоянное место жительства молодые семьи из мегаполисов. Тут много дачников из Перми и других субъектов РФ. В Усть-Кишерти процветает пчеловодство. Этому способствует обилие цветущих трав и липы. Жители просят руководство АО «ПЗСП» и региональных чиновников перенести место строительства завода в промышленную зону.
По словам представителей ПЗСП, они собираются наладить производство комовой и молотой извести, а также осажденного карбоната кальция. Руководство компании не видит причин беспокоиться об оседании вредных выбросов на жилую застройку, так как на производстве собираются использовать немецкую технологию замкнутого цикла.
Глава администрации Кишертского района Наталья Колобанова подчеркнула, что компания «ПЗСП-Кишерть» оформила этот участок в собственность. Ранее землю арендовали. Когда начнут строить завод, остается неизвестным. Колобанова попросила местное население «сохранять спокойствие». Люди сетуют, что чиновники не информируют их о ситуации с заводом. Так, на последних общественных слушаниях присутствовал всего один человек.
Министерство природных ресурсов Пермского края утверждает, что новое предприятие построят от заказника «Сылвенский» на расстоянии 900 метров. Вместе с тем никаких охранных зон у заказников нет. Получается, нет и нарушений.
Вопрос с заповедником, находящимся неподалеку, раскрывается немного иначе в ответе ПЗСП. В организации пояснили, что при наличии таких территорий администрация Кишертского района не выделила бы участок, на котором можно строить завод.