Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов

На видеозаписи, опубликованной в интернете, участники конфликта сначала спорят. Сотрудники ДПС не пускают девушку внутрь ОВД, объясняя это наличием у нее оружия. Она отталкивает сотрудника ДПС, после чего её скручивают под громкие крики.