Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов

Драка произошла между инспекторами ДПС и сотрудницей уголовного розыска. Один из участников инцидента задержан, пишет издание RT.
«В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили в ведомстве.
На видеозаписи, опубликованной в интернете, участники конфликта сначала спорят. Сотрудники ДПС не пускают девушку внутрь ОВД, объясняя это наличием у нее оружия. Она отталкивает сотрудника ДПС, после чего её скручивают под громкие крики.
По сведениям Следственного комитета, девушка-оперативник получила закрытый перелом левого плеча.