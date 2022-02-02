mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов

2 февраля 16:49
Фото: pxhere.com
ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все участники драки в дежурной части отдела полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел.

Драка произошла между инспекторами ДПС и сотрудницей уголовного розыска. Один из участников инцидента задержан, пишет издание RT.

«В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, участники конфликта сначала спорят. Сотрудники ДПС не пускают девушку внутрь ОВД, объясняя это наличием у нее оружия. Она отталкивает сотрудника ДПС, после чего её скручивают под громкие крики.

По сведениям Следственного комитета, девушка-оперативник получила закрытый перелом левого плеча.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48