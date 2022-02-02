В WWF России собирают средства на помощь белым медведям в Арктике

В WWF России подчеркнули, что несмотря на то, что “медвежьи патрули” будут набираться из числа местных жителей, им необходимо приобрести такое оборудование и “расходники”, как сигнальные ракеты для отпугивания животных, снегоходы и топливо для них, дроны для вычисления местоположения медведей с воздуха. Также в рамках организации работы таких формирований планируется оснастить северные поселки и метеостанции антиконфликтными системами оповещения.