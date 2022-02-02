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В WWF России собирают средства на помощь белым медведям в Арктике

2 февраля 17:17
Фото: pxhere.com
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) начало сбор средств в социальных сетях на организацию работы “медвежьих патрулей” в Арктике. На данный момент партнеры природоохранной структуры уже собрали для реализации такой инициативы около 5 миллионов рублей.

Как пишет NEWS.RU, причиной для создания патрулей стали участившиеся случаи появления белых медведей в жилых поселках на Крайнем севере.

Представители организации обращают внимание на то, что сейчас происходят глобальные изменения климата – ледниковый покров становится все меньше, из-за чего существование уникальных природных территорий Арктики находится под угрозой исчезновения. Также сейчас идет массовое освоение региона, на север перебирается все больше россиян.

В WWF России подчеркнули, что несмотря на то, что “медвежьи патрули” будут набираться из числа местных жителей, им необходимо приобрести такое оборудование и “расходники”, как сигнальные ракеты для отпугивания животных, снегоходы и топливо для них, дроны для вычисления местоположения медведей с воздуха. Также в рамках организации работы таких формирований планируется оснастить северные поселки и метеостанции антиконфликтными системами оповещения.

По статистике, которую представила природозащитная организация, в период с апреля по сентябрь прошлого года в Ненецком автономном округе было зафиксировано 15 случаев, когда белые медведи появлялись в поселках. Ранее такой активности диких животных не наблюдалось в регионе с 2016 года. Все конфликты были предотвращены.⁣

Ранее ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев прокомментировал такое поведение белых медведей, отметив, что из-за глобального потепления на планете и таяния льдов все больше особей вынуждены добывать пропитание на суше. В поисках пищи они уходят вглубь материка и забредают в поселки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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