В Уфе власти планируют учредить новую компанию по благоустройству города

В Уфе власти города хотят создать новую компанию ООО «Моя Уфа», в обязанности которой будет входить благоустройство территорий. Как сообщает «РБК-Уфа», данный вопрос будет рассматриваться на заседании горсовета, которое пройдет 16 февраля.
Известно, что помимо благоустройства компания будет обслуживать и содержать иллюминации и подсветки фасадов жилых многоквартирных зданий города. Также «Моя Уфа» будет содержать незаселенные дома и муниципальный фонд, где на данный момент никто не проживает.
В материалах к заседанию сообщается, что администрация Уфы выступит учредителем нового общества с ограниченной ответственностью «Моя Уфа».