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В Уфе в ночь на 2 февраля на борьбу со снегом было брошено 164 единицы техники

2 февраля 03:37
Фото: 1MI
Обильный снегопад послужил поводом для коммунальных служб ночью заняться уборкой города.

В Уфе в ночь на 2 февраля на улицах города убирали снег 164 единиц техники, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что в первую очередь чистили проезжую часть на центральных улицах, переходах для пешеходов, остановках, тротуарах. Далее коммунальщики приступили и к второстепенным улицам. Было также уделено особое внимание тем участкам, которые являются аварийно-опасными - путепроводам, подъемам и спускам, мостам.

Ведомство и городские коммунальные службы призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили вдоль дорог.

Ранее МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении погоды - в республику вновь пришли обильные снегопады и потепление. Также стоит ожидать снежные накаты и гололед на дорогах. Также метеорологи прогнозировали усиление тумана, с видимостью от 500 и 1000 метров и и усиление ветра, порывы которого могут составить до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха, как сообщили в Башгидромете, будет держаться на отметке -5, -10 градусов.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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