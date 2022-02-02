В Уфе в ночь на 2 февраля на борьбу со снегом было брошено 164 единицы техники

Ранее МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении погоды - в республику вновь пришли обильные снегопады и потепление. Также стоит ожидать снежные накаты и гололед на дорогах. Также метеорологи прогнозировали усиление тумана, с видимостью от 500 и 1000 метров и и усиление ветра, порывы которого могут составить до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха, как сообщили в Башгидромете, будет держаться на отметке -5, -10 градусов.