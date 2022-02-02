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В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

2 февраля 16:07
Фото: pxhere.com
Вторую неделю подряд по понедельникам в Уфе собираются длинные очереди в поликлиниках. По словам местных жителей, большинство посетителей «красной зоны» — пациенты с коронавирусом.

Опытом простаивания в такой очереди поделилась уфимка Анна С. По ее словам, она заразилась коронавирусом и ей предписано оставаться дома до выздоровления. Однако для повторного ПЦР-теста и продления больничного ей пришлось приходить в свою поликлинику, передает »КП-Уфа».

Анна рассказала, что на горячей линии по коронавирусу ей не помогли. В связи с этим у нее появился выбор: выходить на работу, где она может заразить коллег, или отправится в поликлинику. Она выбрала последнее и в результате столкнулась с гигантской очередью в отдельный кабинет для пациентов с ОРВИ и COVID-19.

«Почему нельзя организовать работу с такими как я дистанционно?», — возмутилась Анна.

В Минздраве Башкирии в ответ на этот вопрос сообщили, что тема продления больничного листа дистанционно, без посещения поликлиники, сейчас находится на стадии обсуждения. Там добавили, что до конца недели эта инициатива может быть реализована.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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