В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

Опытом простаивания в такой очереди поделилась уфимка Анна С. По ее словам, она заразилась коронавирусом и ей предписано оставаться дома до выздоровления. Однако для повторного ПЦР-теста и продления больничного ей пришлось приходить в свою поликлинику, передает »КП-Уфа».
Анна рассказала, что на горячей линии по коронавирусу ей не помогли. В связи с этим у нее появился выбор: выходить на работу, где она может заразить коллег, или отправится в поликлинику. Она выбрала последнее и в результате столкнулась с гигантской очередью в отдельный кабинет для пациентов с ОРВИ и COVID-19.
«Почему нельзя организовать работу с такими как я дистанционно?», — возмутилась Анна.
В Минздраве Башкирии в ответ на этот вопрос сообщили, что тема продления больничного листа дистанционно, без посещения поликлиники, сейчас находится на стадии обсуждения. Там добавили, что до конца недели эта инициатива может быть реализована.