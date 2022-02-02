В поликлинике № 43 в Уфе для всех жителей Сипайлово открыли общую «красную зону»

Существовавший прежде фильтр-бокс на улице Рыльского, 10 свою работу с завтрашнего дня прекращает. Там будут осуществлять прием узкие специалисты. Кроме хирургического отделения, медики которого будут принимать в поликлинике № 43, но вход туда будет обустроен отдельно от “красных зон”. В этом же здании на Рыльского можно сдать все анализы, кроме ПЦР-теста на коронавирус, который для всех централизованно можно сдать в поликлинике № 43.