В Башкирии сотрудников ищут с помощью BIG DATA

Помимо продвижения товаров и услуг, предприниматели стали гораздо активнее использовать SMS и сообщения в мессенджерах для подбора персонала. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
По данным МТС, в январе 2022 года активнее всего использовали digital-инструменты представители башкирского малого и среднего бизнеса – розничные сети, строительные организации, микрофинансовые предприятия, медицинские и образовательные учреждения. Они обращались к SMS-рассылке и сообщениям в мессенджерах для расширения клиентской базы и продвижения своих товаров и услуг. Новым трендом в Башкортостане в 2022 году стало использование цифровых рассылок для рекрутинга персонала. Более 20 процентов всех рассылок в этом году проходило с целью подбора сотрудников разных уровней, начиная от разнорабочих и продавцов до специалистов узкой квалификации и менеджеров. Например, крупный производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна с успехом решил вопрос поиска персонала с помощью сервиса «МТС Маркетолог». МТС Маркетолог помог найти операторов производственной линии, формовщиков и наладчиков оборудования. С помощью BIG DATA удалось создать «портрет» сотрудника по таким параметрам, как возраст, район проживания и специализация, после чего потенциальные сотрудники получили SMS с приглашением на работу.
«Если раньше к «МТС Маркетологу» компании прибегали для адресной рассылки с целью информирования уже существующих или потенциальных клиентов о новых акциях и предложениях, то сегодня использование услуги sms-рассылки доказало свою эффективность в рекрутинге. Применение цифровых сервисов не только повышает качество коммуникаций с релевантной аудиторией, но и снижает риски негативной реакции от пользователей, так как сообщения уходят только на целевую аудиторию», – рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Сервис цифровой рекламы «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет предпринимателям точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется отдельный привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет сервиса самим рекламодателем.