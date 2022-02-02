В Башкирии сотрудников ищут с помощью BIG DATA

По данным МТС, в январе 2022 года активнее всего использовали digital-инструменты представители башкирского малого и среднего бизнеса – розничные сети, строительные организации, микрофинансовые предприятия, медицинские и образовательные учреждения. Они обращались к SMS-рассылке и сообщениям в мессенджерах для расширения клиентской базы и продвижения своих товаров и услуг. Новым трендом в Башкортостане в 2022 году стало использование цифровых рассылок для рекрутинга персонала. Более 20 процентов всех рассылок в этом году проходило с целью подбора сотрудников разных уровней, начиная от разнорабочих и продавцов до специалистов узкой квалификации и менеджеров. Например, крупный производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна с успехом решил вопрос поиска персонала с помощью сервиса «МТС Маркетолог». МТС Маркетолог помог найти операторов производственной линии, формовщиков и наладчиков оборудования. С помощью BIG DATA удалось создать «портрет» сотрудника по таким параметрам, как возраст, район проживания и специализация, после чего потенциальные сотрудники получили SMS с приглашением на работу.