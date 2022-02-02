В Башкирии родителей попросили не водить своих детей в некоторые общественные места

Это связано с необходимостью не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Просьба касается несовершеннолетних, которые находятся на карантине. Просьба касается несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на карантине. Как сообщает Казак, такие меры связаны с тем, что важно не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.