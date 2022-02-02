В Башкирии на руководство хлебозавода завели дело из-за сокрытия 7 миллионов рублей

Уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ возбудили против руководства хлебокомбината в башкирском городе Нефтекамск. Следователи заподозрили руководство комбината в сокрытии денежных средств, которые предназначались на оплату налогов, сборов и страховых взносов.
По мнению следствия руководство предприятия на протяжении трех месяцев, с мая по июль 2021 года выводила деньги задолжавшего налоговой предприятия через расчетные счета контрагентов. Такое движение средств было обусловлено тем, что операции по счетам предприятия приостановили налоговики, по причине того, что у предприятия на тот момент имелась налоговой задолженностью более 7 миллионов рублей.
Переводя деньги через подставные счета предприятие произвело расчеты более чем на 20 миллионов рублей, а именно на 23,5 миллиона рублей, что и позволило сокрыть 7 миллионов рублей, которые могли бы покрыть налоговую задолженность производства.
С хлебокомбината в Нефтекамске правоохранителями была изъята бухгалтерская документация, в ходе расследования предприятию предстоит также и финансово-экономическая судебная экспертиза. Руководство, работники предприятия и его контрагенты в данный момент проходят допросы следователей. Также следствие работает и над возможностью погасить 7-миллионную задолженность уже в ближайшее время.
В августе 2021 года подобное дело по этой же статье было возбуждено в Уфе, где управление жилищного хозяйства одного из районов города скрыло от налогов 7 миллионов рублей. Ущерб государству от действий злоумышленников оценили тогда в 11 миллионов рублей. Выявили тогда факт сокрытия денег сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.
По данным следствия у районного УЖХ образовалась крупная просроченная налоговая задолженность. Налоговые органы приняли меры принудительного взыскания средств, на тот момент сумма невыплаченных платежей по налогам управления жилищного хозяйства составляла около 11 миллионов рублей.
Однако платить по счетам руководство УЖХ не торопилось и не хотело. Чтобы избежать взыскания и долг по налогам и сборам государству не компенсировать, руководство УЖХ обратилось к неким гражданам с просьбой перечислять положенные УЖХ финансовые средства на счета контрагентов.