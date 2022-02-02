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В Башкирии дети стали болеть острыми кишечными инфекциями в 9 раз чаще

2 февраля 03:47
Фото: 1MI
В 2021 году энтеровирусные заболевания были выявлены у 59 человек, среди которых 54 - дети до 14 лет.

За прошлый 2021 год в республике заметно выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди детей. Об этом сообщили в Росздравнадзоре Башкирии.

Согласно данным ведомства, в прошлом году специалисты выявили энтеровирусные заболевания у 57 человек, при этом показатель заболеваемости составил 1,40 на 100 тысяч. Как оказалось, большинство из заболевших были дети до 14 лет - это 54 пациента.

Примечательно, что в 2020 году в целом заболеваемость была ниже в семь раз, а среди детей - в девять. Рост случаев такой инфекции наблюдался по всему Приволжскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, что В Башкирии эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен более чем на 50%, при этом большинство заболевших - это дети, которые в основном учатся в школах.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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