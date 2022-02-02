СК ходатайствует о передаче материалов по факту ДТП в Башкирии, где пострадали дети

Известно, что медики в ДТП не пострадали, уточняется и то, что пациентов в медицинском транспорте не было. В минздраве Башкирии Mkset сообщили, что медики ехали с вызова. Куда серьезнее пострадала водитель легковушки, которую зажало в авто, она была госпитализирована. Также пострадали в данном ДТП шестеро человек, включая троих несовершеннолетних. Двое мальчиков 2007 и 2015 годов рождения после осмотра также как и водитель легковушки были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ.