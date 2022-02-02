СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ — не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в неё сервисов, по их качеству — является лидером российского рынка. Эта подписка даёт нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время. Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой — подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку СберПрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок».