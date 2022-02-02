Посол РФ в США: Заявления Псаки о «захвате» Россией других стран безосновательны

«Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — прокомментировал Анатолий Антонов.