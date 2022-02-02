ОК запустят ленту олимпийских новостей к старту Игр-2022 в Пекине

Кроме того, ОК и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и именитые спортсмены прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей в ОК. Специально для этого в социальной сети прошёл конкурс на лучший вопрос от юных пользователей об олимпийских видах спорта в группе «Одноклассники. Всё ОК!». Видео с ответами на вопросы доступны в группе ОКР. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.