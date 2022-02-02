Корпоративный call-центр по COVID-19 ПЦБК уже второй год работает в Пермском крае

Гендиректор ГП «ПЦБК» Юрий Марков отметил, что безопасность и здоровье персонала – важнейшая ценность. При этом из-за непростой ситуации с заболеваемостью половины административного персонала было принято решение отправить их на удаленку: «Работа call-центра позволяет нам своевременно реагировать на вспышки ковида, пресекать их. В результате 80% инженерно-технического и производственного персонала не покидает своих рабочих мест и обеспечивает бесперебойную работу машин и оборудования. Неплохими темпами продвигается вакцинация от коронавируса, прививки сделали 80% от общего количества работников».