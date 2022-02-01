Юрист высказался по поводу арест фотографа, сотрудничавшего с ФБК

Он подчеркнул, что «Сжечь Кремль» ― было самым безобидным из выражений Струкова. По словам Ремесло, в своих публикациях Струков четко указывал, как и куда бить силовиков, а также призывал «всех вешать». Причем в его «списке» числились не только сотрудники правоохранительных органов, но все инакомыслящие. А склонность призывать к расправе над последними популярна у оппозиционеров, пояснил юрист. По закону призывы к терроризму и насилию — это преступление, резюмировал он.