Власти показали схему движения во время ремонта старого Бельского моста в Уфе

В свою очередь на въезд в город по мосту 1991 года постройки будет организовано движение по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Количество полос движения будет регулироваться реверсивным светофором. По словам Кулешова при такой схеме движения пробок и значительных неудобств быть не должно.