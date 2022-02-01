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В Уфе прокуратура обязала минздрав обеспечить дорогими лекарствами ребенка-инвалида

1 февраля 07:24
Фото: 1MI
1 февраля пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что по требованию прокуратуры через суд были восстановлены права 13-летней девочки с орфанным заболеванием на обеспечение лекарствами.

Надзорное ведомство установило, что 13-летняя уфимка, которая является инвалидом из-за наличия у нее орфанного заболевания в 2021 году получала положенные ей бесплатные лекарства несвоевременно и не в полном объеме.

Прокуратура Октябрьского района Уфы обратилась в суд, где и потребовала от минздрава Башкирии бесперебойного обеспечения ребенка необходимыми препаратами. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме, исполнение же судебного решения также будет находиться на контроле у районной прокуратуры.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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