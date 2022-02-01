В Уфе художница создала портрет Мишустина из надбавки к прожиточному минимуму

Художница из Уфы Евгения Сковарт, широко известна своими портретами знаменитостей их самых разных продуктов питания и прочих далеко не всегда подручных материалов, таких как зубы.
Сегодня, 1 февраля публика увидела очередную остросоциальную работу художницы. Сковарт создала портрет председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина из “продуктового набора” в который вошли капуста, картофель, сушки, чай индийский, хлеб, рис, морковь, лук, сосиски, лапша быстрого приготовления, плитка шоколада, сахар, соль, плавленый сыр, макароны, гречневая крупа, хлопья овсяные. Художница уточнила, что обошлись материалы для ее творчества в 1028 рублей. также сообщила она и о том, что продукты она не перевела, а после того как создала работу “Мишустина” она съела.
В посте художница подробно описала глубокий смысл своей работы. Суть произведения демонстрировала надбавки к пенсиям, которые по мнению художницы составили в среднем около одной тысячи рублей. привела Сковарт и пример своей бабушки, пенсия которой после индексации увеличилась на 1300 рублей.
Однако, потребительская корзина при покупке продуктов питания стала меньше и легче, что говорит об общем снижении пенсии на фоне ее роста! Давайте будем честными, уровень инфляции мы, народ, определяем не цифрами, данными нам с «высоких кабинетов» , а стоимостью продуктов питания, ценой на бензин, ЖКХ и т.д. Всё это выросло по моим ощущениям минимум на 20%.Евгения Сковарт
Своей работой художница попыталась обратить внимание на проблему «значительных» надбавок. Она не питает иллюзий относительно того, что Михаил Мишустин еще раз поднимет прожиточный минимум и пенсии, увидев как несущественны прежние. Но выразила надежду на то, что Мишустину “как минимум будет совестно, когда он будет смотреть на свой портрет, нарисованный скудным количеством продуктов, купленных на средний размер надбавки”.
Однако работа Сковарт все же может положительно повлиять на благосостояние малоимущих и пенсионеров. Работа, а точнее ее электронная версия выставлена на продажу и большая часть вырученных средств пойдет в благотворительные фонды, которые поддерживают малоимущих и пенсионеров.