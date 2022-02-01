В США скончался актер Боб Уолл

Родственники Уолла называют его великим мужем и отцом, для которого семья была всем. Об этом информирует iz.ru.
«Он прожил замечательную жизнь. Его дух и наследие будут жить внутри нас вечно. Он был нашей опорой», - говорят родные актера.
Отметим, что Роберт Уолл появился на свет в Лос-Анджелесе в 1939 году. Он изучал окинавские боевые искусства. В 1966 году вместе с чемпионом по карате Джо Льюисом Уолл открыл студию карате.
Уолл обладал черным поясом 9-й степени. Он тренировался вместе с Чаком Норрисом. Последний долгие годы был деловым партнером Уолла. Актёр играл небольшие роли в фильмах Норриса.
В 1972 году на экраны вышла кинолента с Уоллом и Брюсом Ли «Путь дракона». В 1973 году фильм «Выход дракона» стал первой голливудской картиной с восточными единоборствами.