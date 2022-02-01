В МЧС Башкирии снова предупреждают об ухудшении погоды, пришло потепление и снег

Сегодня, 1 февраля Башкирию ожидает облачная погода, будет идти небольшой снег, который местами будет умеренным. Гололед ожидается даже днем, а не только ночью. Предупреждают в МЧС и о других неблагоприятных метеорологических условиях, таких как туман ночью и утром, который может вызывать ухудшение видимости в пределах 1-2 километров во время снега и в пределах от 500 до 1000 метров в тумане. Также прогнозируется и усиление ветра, порывы которого могут усилиться до 17 метров в секунду. В целом скорость ветра прогнозируется в диапазоне от 8 до 13 метров в секунду.