В ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках такси, которые продлятся до 11 февраля

Стартовали профилактические мероприятия на дорогах столицы Башкирии еще вчера, 31 января. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УФы они направлены на проверку того, как соблюдаются требования безопасности на дорогах при перевозке в такси пассажиров и их багажа.
Особое внимание инспекторы уделят наличию у таксистов документов, а именно водительского удостоверения установленного образца и путевой документации. Еще одним критерием проверки станет соблюдение водителями такси режима труда и отдыха, а также техническому состоянию автомобиля, осуществляющего пассажирские перевозки.
решение о массовых проверках водителей такси в ГИБДД приняли по причине участившихся травм пассажиров такси, которые попадали в ДТП. Так по данным ведомства за первый месяц 2022 года в Уфе с участием автомобилей такси было зафиксировано 14 ДТП, в 9 ДТП из 14 была найдена вина водителей такси. Пострадали в вышеуказанных происшествиях 26 человек, включая одного ребенка.