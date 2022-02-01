В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который задолжал своей десятилетней дочери крупную сумму алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике Башкортостан.
Исходя из информации в социальных сетях должника, сейчас он предположительно проживает в Санкт-Петербурге, снимается в женский образах и записывает рэп. Как сообщают в ведомстве, Исянгильдин Денис не оказывает финансовую помощь своему ребенку и бывшей семье. Известно, что со счетов должника начтут списывать средства и наложат на него ограничение на выезд за пределы страны. На данный момент исполнительное производство ведут приставы Учалинского межрайонного отделения.
Ведомство просит сообщать всю известную информацию по телефонам: 8(961)357-46-56, 8(347)273-56-40.