mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах

1 февраля 14:01
Фото: соцсети
Житель Башкирии, который переодевается в женщину и записывает рэп, долгое время не платил алименты. Теперь счета Исянгильдина Дениса заблокированы, а его самого объявили в розыск.

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который задолжал своей десятилетней дочери крупную сумму алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике Башкортостан.

Исходя из информации в социальных сетях должника, сейчас он предположительно проживает в Санкт-Петербурге, снимается в женский образах и записывает рэп. Как сообщают в ведомстве, Исянгильдин Денис не оказывает финансовую помощь своему ребенку и бывшей семье. Известно, что со счетов должника начтут списывать средства и наложат на него ограничение на выезд за пределы страны. На данный момент исполнительное производство ведут приставы Учалинского межрайонного отделения.

Ведомство просит сообщать всю известную информацию по телефонам: 8(961)357-46-56, 8(347)273-56-40.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48