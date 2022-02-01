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В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

1 февраля 09:49
Фото: 1MI
1 февраля коронавирусная статистика в Башкирии перестала демонстрировать взрывной рост, прежде измеряемый сотнями случаев.

На сайте стопкоронавирус.рф уже опубликована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии. По данным на 1 февраля в Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции, против 964 за предшествующие отчетные сутки. Учитывая новые заражение количество выявленных в Башкирии случаев с начала пандемии составляет 133 060 человек.

За минувшие сутки в Башкирии выздоровели от коронавируса 505 человек, всего с начала пандемии побороть инфекцию удалось 121 717 пациентам.

примечательно, что по данным на вчерашний день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на сегодня 429 пациента был госпитализированы за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 18 пациентов, что на 9 случаев больше чем за предшествующие сутки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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