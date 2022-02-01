В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

Posted 1 февраля 2022, 09:49
Published 1 февраля 2022, 09:49
Modified 17 октября 2022, 22:04
Updated 17 октября 2022, 22:04
На сайте стопкоронавирус.рф уже опубликована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии. По данным на 1 февраля в Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции, против 964 за предшествующие отчетные сутки. Учитывая новые заражение количество выявленных в Башкирии случаев с начала пандемии составляет 133 060 человек.
За минувшие сутки в Башкирии выздоровели от коронавируса 505 человек, всего с начала пандемии побороть инфекцию удалось 121 717 пациентам.
примечательно, что по данным на вчерашний день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на сегодня 429 пациента был госпитализированы за минувшие сутки.
Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 18 пациентов, что на 9 случаев больше чем за предшествующие сутки.