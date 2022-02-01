В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

На сайте стопкоронавирус.рф уже опубликована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии. По данным на 1 февраля в Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции, против 964 за предшествующие отчетные сутки. Учитывая новые заражение количество выявленных в Башкирии случаев с начала пандемии составляет 133 060 человек.