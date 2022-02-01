mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2022, 09:49

Published 1 февраля 2022, 09:49

Modified 17 октября 2022, 22:04

Updated 17 октября 2022, 22:04

В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

1 февраля 2022, 09:49
Фото: 1MI.
1 февраля коронавирусная статистика в Башкирии перестала демонстрировать взрывной рост, прежде измеряемый сотнями случаев.

На сайте стопкоронавирус.рф уже опубликована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии. По данным на 1 февраля в Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции, против 964 за предшествующие отчетные сутки. Учитывая новые заражение количество выявленных в Башкирии случаев с начала пандемии составляет 133 060 человек.

За минувшие сутки в Башкирии выздоровели от коронавируса 505 человек, всего с начала пандемии побороть инфекцию удалось 121 717 пациентам.

примечательно, что по данным на вчерашний день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на сегодня 429 пациента был госпитализированы за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 18 пациентов, что на 9 случаев больше чем за предшествующие сутки.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика