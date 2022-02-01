Среди пострадавших при выбросе газа в Сургутском районе ХМАО был вахтовик из Башкирии

Предварительно известно, что выброс газа на месторождении произошел при спуске перфоратора в скважину. Из-за воспламенения пострадали четверо человек, включая одного уроженца Башкирии. Известно,, что пожар был оперативно потушен. Однако прокуратура Югры заинтересовалась происшествием на месторождении и уже организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.