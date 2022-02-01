Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особоенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке».