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Рекультивации Химпрома должна начаться до 2024 года

1 февраля 04:46
1 февраля на оперативке в мэрии уфы рассказали о том, что ждет проблемный уфимский объект Химпром.

Оперативное сообщение в мэрии Уфы началось с обсуждения рекультивации Химпрома. Сергей Греков рассказал о том, что Уфа после посещения главы Росприроднадзора Светланой Радионовой в прошлом году попала в первую пятерку стартующего в этом году проекта по федеральной программе “генеральная уборка”. В конце февраля ожидается еще одна встреча, где будут определены источники финансирвания.

Наша основная задача, которую ставит перед нами Радий Хабиров – до 2024 года приступить к рекультивации этого объекта. Это болячка, которой 30 лет, и необходимо к 450-летию Уфы начинать ее лечить, от нее избавляться.Сергей Греков

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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