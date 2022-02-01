Рекультивации Химпрома должна начаться до 2024 года

Оперативное сообщение в мэрии Уфы началось с обсуждения рекультивации Химпрома. Сергей Греков рассказал о том, что Уфа после посещения главы Росприроднадзора Светланой Радионовой в прошлом году попала в первую пятерку стартующего в этом году проекта по федеральной программе “генеральная уборка”. В конце февраля ожидается еще одна встреча, где будут определены источники финансирвания.