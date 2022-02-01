Прогнивший мост, нападения собак, поликлиники. Итоги дня в Башкирии

Сегодня на совещании в мэрии сити-менеджер Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан. По его словам, в городе ведется масштабная работа по отлову собак, но к сожалению и этих усилий пока что недостаточно. Известно, что только за январь этого года было отловлено 187 бродячих собак. Всех их отловили специалисты ООО “Актив”.