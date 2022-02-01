Прогнивший мост, нападения собак, поликлиники. Итоги дня в Башкирии

Мэрия Уфы опубликовала фотографии Арочного моста, который власти планируют в скором времени закрыть на реконструкцию. Фотографии впечатляющие - местами мост прогнил и заржавел, где-то отвалилась и цементная часть. Примечательно, что сооружение было построено еще в 1956 году и сейчас оно изношено практически на 60%. Как сообщило ведомство, дальнейшее его использование может быть опасным.
Сегодня на совещании в мэрии сити-менеджер Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан. По его словам, в городе ведется масштабная работа по отлову собак, но к сожалению и этих усилий пока что недостаточно. Известно, что только за январь этого года было отловлено 187 бродячих собак. Всех их отловили специалисты ООО “Актив”.
Из-за усиленной работы поликлиник врачи теперь не могут после работы самостоятельно добраться до дома. Об этом написала сотрудница медучреждения на сайте электронной приемной органов власти республики. По словам медика, смена заканчивается в 22:00, в то время как некоторые автобусы перестают курсировать еще в 21:35. Напомним, что по недавнему указу главы республики, поликлиники теперь работают в усиленном режиме - с 7:30 до 22:00.
Художница Евгения Сковарт из Уфы опубликовала в своих соцсетях портрет председателя правительства РФ Михаила Мишустина из “продуктовой корзины”. Девушка давно практикует создание картин из необычных материалов, таких как продукты, мусор и даже зубы. Как сообщила Евгения, материалы для творчества обошлись ей в 1028 рублей. Продукты, кстати, она не перевела, а съела после создания работы.
В Башкирии приставы объявили в розыск необычного должника - мужчину, который красится и переодевается в женские образы и записывает рэп. И судя по социальным сетям, он давно уже живет за пределами республики. Причиной такого внимания со стороны приставов стал долг по алиментам перед его десятилетней дочерью. Теперь счета должника будут заблокированы, также ему запретят выезжать за границу.