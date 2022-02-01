Объявили финалистов всероссийского отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»

Заявки на участие в отборе стали принимать 15 сентября минувшего года. Всего судьи изучили 595 сценариев полнометражных фильмов. В шорт-лист включили 31 из них. Члены отборочной комиссии и кураторы лаборатории назвали 10 финалистов. Их отобрали по результатам заключительного творческого задания. Финалистов направят на полугодовое обучение. Там участники доработают собственные дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев. Контролировать данный процесс станут ведущие представители отечественной киноиндустрии. Об этом информирует newsnn.ru.