Минздрав Башкирии посоветовал жителям «не обрывать телефон», если врач не идет на дом

Первый замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова на брифинге 1 февраля сообщила, что в случае, если состояние человека угрожает его жизни и здоровью, к нему приедет экстренная скорая помощь. К таким случаям относятся подозрения на инфаркт, инсульт, аппендицит, а также такие симптомы, как высокое давление, сильные боли в животе, боли в сердце, рвота, онемение частей тела. Время прибытия врача - до 20 минут в городе, в сельской местности в зависимости от состояния дорог и погоды.