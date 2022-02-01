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Минздрав Башкирии назвал точное время, когда в поликлиниках Уфы нет очередей

1 февраля 10:13
Фото: 1MI
Первый замминистра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова заявила, что несмотря на новое время работы поликлиник, лучше посещать врачей после 12 часов.

В минздраве Башкирии сообщили, что, как правило, больших очередей в поликлиниках Уфы нет после 12.00 часов, а именно ближе к 16.00 часов. Именно в это время уфимцам советуют посещать поликлиники, чтобы избежать контактов с заболевшими пациентами.

Накануне глава республики Радий Хабиров раскритиковал Минздрав Башкирии за «безобразные» очереди в поликлиниках. Несколько дней назад в Уфе поликлиники перешли на усиленный режим работы. Теперь медучреждения с понедельника будут принимать пациентов до десяти часов вечера.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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