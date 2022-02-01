Минздрав Башкирии назвал точное время, когда в поликлиниках Уфы нет очередей

В минздраве Башкирии сообщили, что, как правило, больших очередей в поликлиниках Уфы нет после 12.00 часов, а именно ближе к 16.00 часов. Именно в это время уфимцам советуют посещать поликлиники, чтобы избежать контактов с заболевшими пациентами.