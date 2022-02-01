Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан

Свой доклад на оперативке озвучил и Гафур Клызбаев, и.о. начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы. Он рассказал о том, что в Уфе работы по отлову ведутся по обращениям. Муниципальные контракты заключены с двумя подрядчиками, ООО “Актив” и ИП Михайлов. Заявления о безнадзорных собаках направляются в спецорганизацию и рассматриваются в течении трех дней со дня регистрации заявления, только затем на место выезжают специалисты по отлову.