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Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан

1 февраля 05:33
Фото: 1MI
1 февраля на оперативке в мэрии обсуждали проблему беспризорных собак, работу по отлову которых мэр назвал “недостаточной”.

На оперативке в мэрии Уфы 1 февраля обсуждалась проблема безнадзорных животных, которая последнее время находится на повестке дня. Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что большая работа по отлову бездомных собак в городе ведется, но “недостаточно”.

Необходимо не допускать подобных инцидентов, необходимо работу в этом направлении усилить. Сейчас активность животных возрастает и эти случаи могут повторяться.Сергей Греков

Свой доклад на оперативке озвучил и Гафур Клызбаев, и.о. начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы. Он рассказал о том, что в Уфе работы по отлову ведутся по обращениям. Муниципальные контракты заключены с двумя подрядчиками, ООО “Актив” и ИП Михайлов. Заявления о безнадзорных собаках направляются в спецорганизацию и рассматриваются в течении трех дней со дня регистрации заявления, только затем на место выезжают специалисты по отлову.

За безнадзорных животных в администрации каждого района также закреплены ответственные лица, которые также выезжают на вызовы совместно с подрядчиками. Сообщил Клызбаев и о том, что на территории Уфы ежедневно работают четыре бригады, которые приоритетно выезжают на вызова у школ, детсадов и других социальных учреждений.

Животные подлежат отлову разрешенными и безопасными способами. Отловленные животные подлежат клиническому осмотру ветеринара и размещаются в приюте, где на карантине проводят 14 дней. После карантина животных вакцинируют, обрабатывают от паразитов, при необходимости чипируют и стерилизуют. Если животное не проявляет немотивированной агрессии, его возвращают на прежнее место обитания.Гафур Клызбаев

Сообщили в мэрии и о том, что за январь 2022 года было отловлено 187 бродячих собак. Всех их отловили специалисты ООО “Актив”.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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