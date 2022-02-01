Где на Руси жить дешевле? Сравнили стоимость жизни в Башкирии и других городах страны

Сибай в период с 2011 по 2014 год стабильно находился на отметке в 14%, цифра возросла лишь в 2015 до 11%. Однако спад произошел уже на следующий год до 13%. В 2018–2019 годах стоимость жизни в Сибае была на 9% дешевле, чем в среднем по стране, а в 2020-2021 эта цифра закрепилась на отметке 8%.