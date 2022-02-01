Двоих уфимцев отправили под суд за попытку дать взятку за получение водительских прав

Оба обвиняемых по делу признали свою вину в совершенных преступлениях, а уголовные дела против них с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, где и будут рассмотрены по существу. Взяткодавцев в скором времени будут судить, но расследование уголовного дела против получателя взятки.