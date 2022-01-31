Жительница Уфы сообщила о стае собак одной породы, снующих по двору в Черниковке

Напомним, на прошлой неделе на камеры видеонаблюдения по улице Айской, 16 в Уфе попало нападение стаи собак на школьника. Примечательно, что жители данного двора сообщали о стае собак и ранее, однако до инцидента с ребенком на сообщения о стае собак, по словам жителей, службы не реагировали. Однако после того, как ситуацией заинтересовались в следкоме и в прокуратуре. На прошедших выходных всю стаю из 12 собак благополучно отловили, о чем уже сообщал Mkset.