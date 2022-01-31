Всем ли хватит мест в центре?

А вот с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Да и денег в ремонт квартиры придётся вложить не мало. Но несмотря на то, что в центре остаётся всё меньше места для застройки и выбор среди новых жилых комплексов не так велик, как хотелось бы, он всё-таки есть.