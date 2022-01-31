В выпавшем желтом снегу в Сибае обнаружили загрязняющее вещество

Сообщается, что данная информация была передана в Роспотребнадзор. Там специалисты оценили качество очистки на заводе, результат показал 90-100%. Но также во время проверки были обнаружены компоненты, которые не попадают в перечень разрешенных. Эти вещества и были найдены в фильтрах, которые ранее могли быть использованы в других процессах на предприятии. Руководство «Уралпромтехсервиса» предложило провести дополнительную очистку оборудования и провести анализы в независимой и государственной лабораториях.