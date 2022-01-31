В Уфе театр «Нур» отменил все спектакли до 6 февраля из-за ситуации с COVID-19

Стало известно, что в Уфе театр «Нур» отменил ближайшие 10 спектаклей с 1 по 6 февраля из-за ситуации COVID-19 в регионе. Как сообщает пресс-служба театра, уже приобретенные билеты на спектакли можно будет сдать в местах покупки, либо воспользоваться ими, но уже в другие даты.