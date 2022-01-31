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В том же районе Уфы, где едва не растерзали ребенка, вновь заметили стаю собак

31 января 11:48
Фото: скриншот видео
30 января ночью во дворе дома № 33/2 по улице Бакалинская местные жители снова увидели стаю собак, они попали в обзор камер наружного наблюдения.

Об очередной стае из восьми собак в том же районе, где в прошлую пятницу собаки напали на школьника, которого от агрессивных животных отбил местный дворник, сообщает UTV.

Жители дома № №33/2 по улице Бакалинская сообщили телеканалу о том, что неподалеку от двора по улице Айской, 16 вновь была замечена стая собак. Жители не утверждают, что это те же собаки, тем более что городская администрация сообщала о том, что на месте инцидента на выходных были отловлены 12 собак.

Жители дома не были голословными и в качестве доказательства прислали видеозаписи камер наружного наблюдения. Также они высказали свои предположения относительно причин такого количества собак в данном районе. по мнению горожан все дело в многочисленных заброшенных зданиях, в которых бездомные собаки ютятся в мороз и ведут свою собачью деятельность, которая пугает горожан.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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