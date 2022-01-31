В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о 22 случаях заражения мышиной лихорадкой

В ходе доклада главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак на оперативке в правительстве Башкирии стало известно о тревожной ситуации в Башкирии с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
За январь месяц в Башкирии было зарегистрировано 22 случая мышиной лихорадки, что выше показателя прошлых лет.
Анна Казак обратила внимание, что нынешняя теплая и снежная зима простимулирует массовое размножение грызунов. Поэтому к весеннему периоду в регионе нужно будет готовиться тщательнее чем обычно.