В Приморском крае жители остались без земельных участков из-за волокиты чиновников

Как сообщает vostokmedia.com, хотя люди по прошествии пяти лет имели право оформить гектары в свою собственность, землю у них стали изымать без предупреждения. По данным Трутнева, многие стали заниматься оформлением участков в собственность непосредственно перед окончанием пятилетнего периода. И, пользуясь большим количеством таких заявлений, некоторые чиновники стали тормозить рассмотрение заявлений. А в качестве формального повода для изъятия участка у человека стало фигурировать потерянное заявителями время из-за волокиты тех же чиновников. Об этом говорит большое количество таких заявлений, пришедших на горячую линию министерства.