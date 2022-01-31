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В Башкирии в 2021 году умерло больше всего в ПФО детей в возрасте до одного года

31 января 05:39
Фото: 1MI
28 января неутешительные для Башкирии данные о количестве умерших детей в возрасте до одного года опубликовали в Росстате.

Судя по документу, в котором приведены данные о младенческой смертности в регионах России, Башкирия стала безусловным антилидером по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа.

В Башкирии количество умерших в возрасте до одного года малышей составило 220 человек. Всего в ПФО в 2021 году скончались 1172 младенцев. Однако Башкирия является абсолютным лидером по количеству младенческих смертей, ни один другой регион ПФО даже близко не подобрался к показателю Башкирии, так на втором месте по смертности детей в возрасте до года оказалась Самарская область с показателем 127 смертей детей до одного года в 2021 году. Меньше всего смертей младенцев было зафиксировано в республике Мордовия – всего 23 смерти.

Однако несмотря на печальное антилидерство, показатель Башкирии все же улучшился по сравнению с показателем за 2020 год, когда в регионе скончались 237 младенцев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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