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В Башкирии пресечена деятельность очередного игорного заведения

31 января 09:53
Фото: СКР по Башкирии
В Стерлитамаке задержали группу людей, которые организовали и незаконную игорную деятельность. Три заведения просуществовали почти два года. Теперь же возбуждено дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ, сообщает СК Башкирии.

Стало известно, что в Стерлитамаке с февраля 2020 по января 2022 года действовала преступная группа, которая организовывала проведение азартных игр. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, всего в разных частях города было три подобных заведения, расположенных в нежилых помещениях, а лидером преступной группы выступал 37-летний мужчина.

Так, для работы в заведениях было привлечено еще не менее 7 человек на должности управляющих, администраторов и операторов-кассиров игровых клубов.

— Сам организатор осуществлял общее руководство преступной деятельностью группы дистанционно и не появлялся в игровых заведениях. Во избежание обнаружения незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, в игровой клуб допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы, так называемые «постоянные клиенты», а сами клубы были снабжены системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что деятельность группы была пресечена в январе этого года, в результате 23 обысков было изъято 47 игровых автоматов, 33 компьютера, а также около 1,5 млн рублей. Так, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), обвинения в котором были предъявлены 4 участникам группы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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