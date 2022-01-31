В Башкирии пресечена деятельность очередного игорного заведения

Известно, что деятельность группы была пресечена в январе этого года, в результате 23 обысков было изъято 47 игровых автоматов, 33 компьютера, а также около 1,5 млн рублей. Так, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), обвинения в котором были предъявлены 4 участникам группы.